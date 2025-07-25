شكرا لقرائتكم خبر عن حامد حمدان يتمسك بحلم الانضمام للزمالك وبتروجت يهدد بالخصومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجت، بحلم الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رافضًا أي محاولات للاستمرار داخل الفريق البترولى.

وتشهد الأيام الحالية مطالبة حامد حمدان من إدارة بتروجت الموافقة على انتقاله إلى الزمالك، حيث امتنع عن حضور التدريبات، كما غاب عن مباراتى بتروجت الودية التي لعبها أمام حرس الحدود والاتصالات.

من جانبها، حذر مسئولو نادى بتروجت اللاعب من تكرار الغياب عن المران، خاصة في ظل التمسك باستمراره مع الفريق واستكمال تعاقده الذى ينتهى مع الفريق الموسم بعد المقبل.

وينتظر مسئولو نادى بتروجت تواجد اللاعب في مران السبت من عدمه، وحال غياب اللاعب سيتم توقيع عقوبة كبيرة عليه، خاصة أنه غاب عن المران ليومين متتاليين.

ويُعد حامد حمدان من أبرز المواهب الفلسطينية الشابة، حيث بدأ مسيرته مع فريق هلال غزة في فلسطين، قبل أن يخوض تجربة احترافية مبكرة في مصر عبر بوابة النادي الأهلي، الذي ضمه في عام 2018 ضمن صفوف فريق الشباب.

رغم تألقه في قطاع الناشئين، لم يحصل على فرصة مع الفريق الأول للأهلي، لينتقل بعد ذلك إلى عدد من الأندية المصرية، قبل أن يستقر به المقام في بتروجت، حيث قدّم مستويات جيدة لفتت أنظار عدد من الأندية، وعلى رأسها الزمالك.

ويمتاز اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، بقدرات هجومية مميزة، حيث يجيد اللعب في مركز رأس الحربة الصريح والجناح، ويعتمد على قوته البدنية ومهاراته في الاختراق والتسديد.