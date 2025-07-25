شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة الطرابلسى تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري للاسكواش، فوز آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، كأول سيدة مصرية تتولى المنصب في التاريخ، في خطوة كبيرة لرفع اسم مصر، وتمهد الطريق لتمكين المرأة في الرياضة.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 عن الجدول الرسمي لمنافسات الإسكواش، والتي ستقام لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

تفاصيل الحدث:

نوع المنافسة: فردي رجال وفردي سيدات

عدد المشاركين: 16 لاعبًا في كل فئة

المكان: مركز الاسكواش في منطقة "يونيفرسال سيتي" (Universal City Squash Center – Universal City Zone)

مدة المنافسات: 10 أيام

تاريخ البداية: السبت 15 يوليو 2028

تاريخ الختام: الإثنين 24 يوليو 2028

أوقات اللعب اليومية:

15 – 20 يوليو: من الساعة 19:30 إلى 23:15

21 و22 يوليو: من 20:30 إلى 23:15

23 و24 يوليو (مباريات الميداليات): من 20:30 إلى 23:3

ملاحظات مهمة:

هذه المشاركة الأولمبية الأولى للإسكواش في تاريخ الألعاب.

أسدل الستار على موسم الاسكواش 2024-2025، بانتهاء بطولة العظماء الثمانية، التي أقيمت في تورنتو الكندية، وتوجت بها البطلة المصرية نوران جوهر، فيما حقق مصطفى عسل الوصافة بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام الويلزي جويل ميكين، بعدما تعرض عسل للإصابة قبل نهاية المباراة اضطرته إلى الانسحاب.

شهد الموسم الماضي اعتزال اثنين من أبرز نجوم الاسكواش المصري، هما البطل المصري علي فرج، والذي اعتزل في قمة مستواه بعدما تواجد في المركز الثاني بالتصنيف العالمي وحقق وصافة بطولة العالم خلال الموسم الماضي، والتي سبق وتوج بها 4 مرات، وكذلك اعتزال طارق مؤمن والذي قرر تعليق المضرب بعد مسيرة استمرت لـ 20 عاماً في الملعب الزجاجي، وفتح هذا الاعتزال الباب أمام الوجوه الشابة لاقتحام قائمة توب 10 في التصنيف العالمي، ليظهر كل من، علي أبو العينين، يوسف سليمان ويوسف إبراهيم.