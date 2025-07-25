شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25-7-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها انتهاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام وادي دجلة، التي أقيمت على ملعب نادي النادي.

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام وادي دجلة، التي أقيمت على ملعب نادي النادي.

الإسماعيلى يفوز على سبورتنج وديا بهدف مروان حمدى استعدادا للدورى

حقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق سبورتنج بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، خلال معسكر الدراويش في الإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى.

تبادل الدروع وتكريم بن رمضان قبل مواجهة الأهلى والبنزرتى التونسى

قام محمد يوسف المدير الرياضى بالنادى الأهلى بتبادل الدروع مع مسئولي نادى البنزرتى التونسى، كما تم تكريم محمد بن رمضان لاعب خط وسط الفريق الأحمر، قبل انطلاق المباراة بمدينة طبرقة التونسية.

صلاح مصدق يواصل برنامجه التأهيلي على هامش ودية الزمالك أمام وادي دجلة

أدى المغربي صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المواجهة الودية.

الصفقة التاسعة.. مودرن سبورت يعلن التعاقد مع مصطفى مطاوع قادما من الإنتاج

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب مصطفى مطاوع مدافع فريق الإنتاج الحربي السابق.

مصدر بالزمالك: الطبيب الأجنبى يصل أول الشهر المقبل لتولي مهام عمله

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، موعد وصول الطبيب الأجنبى الذى من المقرر أن يتولى رئاسة الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول.

بيراميدز يتعاقد مع جناح برازيلى لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل

تم نادى بيراميدز تعاقده مع جناح برازيلى مميز، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة فى ظل رحيل إبراهيم عادل وانضمامه لفريق الجزيرة.

الأهلي يحدد موعد جلسة حسم عروض أحمد عبد القادر بعد قرار ريبيرو

يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي جلسة خاصة مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق عقب عودة الأهلي من تونس من أجل مناقشة مصير اللاعب الذي لم يُحسم حتى الأن.

سر انضمام مصطفى شلبي مبكرا إلى معسكر البنك الأهلي فى برج العرب

فضّل مصطفى شلبي الوافد الجديد إلى نادي البنك الأهلي، قادما من الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري الإنتظام في تدريبات فريقه الجديد.

الزمالك يترقب موقف أحمد عبد القادر النهائى مع الأهلى

مازال نادى الزمالك يترقب موقف أحمد عبد القادر لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، من الرحيل عن القلعة الحمراء، حيث استقر مسئولى الأهلى على تسويقه.