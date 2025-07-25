شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الأمطار.. الأهلى يكتسح البنزرتى بخماسية فى ختام مبارياته الودية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى الفوز على نظيره البنزرتى التونسى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل بمدينة طبرقة التونسية ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

أهداف مباراة الأهلى والبنزرتى

سجل خماسية فريق الأهلى محمود حسن تريزيجيه هدفين في الدقيقتين 20 و41، محمد شريف في الدقيقة 46، كريم فؤاد في الدقيقة 48، المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 64 من علامة الجزاء.

أحداث المباراة

ظهرت هجمات فريق الأهلى مبكرا عن طريق التونسى محمد على بن رمضان في الدقيقة الرابعة عقب تسديدة قوية تمر بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى فريق البنزرتى التونسى.

وتمكن محمد حسن تريزيجيه من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 عقب استغلال عرضية زميله أحمد سيد زيزو ليسدد رأسية داخل شباك حارس مرمى فريق البنزرتى التونسى.

وسيطر لاعبو فريق الأهلى على مجريات الـ45 دقيقة الأولى، وأهدروا العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق كل من: أحمد سيد زيزو وتريزيجيه.

بينما جاءت الهجمة الوحيدة لفريق البنزرتى التونسى في الدقيقة 34 عقب تسديدة قوية تمكن محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى، من التصدي لها.

وقبل ختام الشوط الأول تمكن محمود تريزيجيه من تسجيل الهدف الثانى له ولفريقه عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك مرمى الفريق المنافس.

وقام ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلى، بتغيير تشكيل الفريق كاملا في بداية الشوط الثانى لمنح فرصة لجميع اللاعبين، وهم مصطفى شوبير في حراسة المرمى والمغربى أشرف دارى وياسين مرعى وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال وفى خط الوسط كريم فؤاد وأحمد رضا وحسين الشحات وفى الهجوم المغربى أشرف بن شرقى ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

ومع انطلاق الشوط الثانى تمكن فريق الأهلى من تسجيل هدفين عن طريق محمد شريف في الدقيقة 46 وكريم فؤاد في الدقيقة 48.

وألغى حكم المباراة هدف لفريق الأهلى عن طريق المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 57 بداعى التسلل.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق الأهلى في الدقيقة 64 عقب عرقلة حارس مرمى فريق البنزرتى محمد شريف، سددها المغربى أشرف بن شرقى وسجل الهدف الخامس للفريق الأحمر.

وتصدت العارضة لتسديدة طاهر محمد طاهر في الدقيقة 67 وحرمته من تسجيل الهدف السادس لفريقه.

وسقطت الأمطار على ملعب المباراة في الدقيقة 76 بشكل قوى، ولم يؤثر ذلك على سير اللقاء.

تشكيل الأهلى

وخاض فريق الأهلى بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.

معسكر فريق الأهلى في تونس

خاض فريق الأهلي مباراة ودية مساء الإثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدًا السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.



