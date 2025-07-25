شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحقق 12 ميدالية متنوعة فى منافسات اليوم الأول ببطولة أفريقيا بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

اسفرت منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية لمنتخبات الكاراتيه التى تقام بمدينة ايبوجا بنيجيريا والتى تستمر حتى 28 من الشهر الجارى عن تتويج المنتخب الوطنى ناشئين وناشئات بعدد 12 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 8 ذهبيات وفضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات.

حقق الميداليات الذهبية كل من هنا هانى- كاتا فردى ناشئات، محمد شريف - كوميتيه فردى ناشئين، جمال سعيد كوميته ناشئين، لمار محمود كوميتيه ناشئات، حبيبة عيسى كوميتيه ناشئات، وأنس أحمد مجدى كاتا ناشئين، كما حقق منتخب الكاتا ذهبيتين بمنافسات الفرق لكل من الناشئين والناشئات الفرق.

وحققت الميدالية الفضية جنى محمد بمنافسات كوميتيه ناشئات، وفيما يخص الميداليات البرونزية فتُوج بها كل من أسماء محمد - كاتا ناشئات، وكريم زغلول- كوميتيه ناشئين، بالإضافة إلى معاذ السقا- كوميتيه ناشئين.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم 47 لاعبًا ولاعبة.

وتضم قائمة اللاعبين مصطفى رفعت، زياد الغريب، علي الصاوي، عبد الله ممدوح، عمر أشرف، طه طارق، عبد الله هشام، عادل حسن، عبد الرحمن محمد، طارق فتحي، آدم أحمد، محمود تامر، معاذ إبراهيم، محمد غالي، يوسف صابر، فؤاد غالب، بلال شاكر، محمد جمال، أنس مجدي، كريم زغلول، معاذ السقا، حاتم سالم، جمال محروس، محمد شريف.

أما قائمة اللاعبات فتضم آية هشام، ريهام أحمد، أحلام حمدي، نورسين كمال، هدير عبد المنعم، منة شعبان، أسماء مجدي، جنى خميس، هنا هاني، جنى محمد، حبيبة عيسى، أسماء محمد، لمار موسى، آلاء أحمد، ملك مؤمن، نورا أحمد، حبيبة مصطفى، ياسمين أحمد، رؤى الطاهر، ريماس أحمد، ريناد أسامة، ومريم أحمد.

يرأس البعثة النائب سيد نصر، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للكاراتيه، ويشرف على الجانب الإداري أشرف أحمد، بينما يتولى عبد الرحمن محمد مهمة أخصائي العلاج الطبيعي.