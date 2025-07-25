شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على البنزرتى التونسى بثنائية تريزيجيه فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الأهلى على نظيره البنزرتى التونسى بهدفين دون رد بالشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا بمدينة طبرقة التونسية ضمن استعدادات المارد الأحمر لإنطلاق مباريات الموسم الجديد.

أهداف اللقاء

تمكن محمود حسن تريزيجيه مهاجم فريق الأهلى من تسجيل هدفين الأول في الدقيقة 20 عقب أستغلال عرضية زميلة أحمد سيد زيزو ليسديد رأسيه داخل شباك حارس مرمى فريق البنزرتى التونسى بينما الثانى في الدقيقة 41 عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن مرمى الفريق المنافس.

أحداث الشوط الأول

ظهرت هجمات فريق الأهلى مبكرا عن طريق التونسى محمد على بن رمضان في الدقيقة الرابعة عقب تسديدة قوية تمر بجوار القائم الإيسر لحارس مرمى فريق البنزرتى التونسى.

وتمكن محمد حسن تريزيجيه من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 عقب أستغلال عرضية زميلة أحمد سيد زيزو ليسديد رأسيه داخل شباك حارس مرمى فريق البنزرتى التونسى.

وسيطر لاعبى فريق الأهلى على مجريات الـ45 دقيقة الأولى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف عن طريق كل من أحمد سيد زيزو وتريزيجيه.

بينما جاءت الهجمه الوحيده لفريق البنزرتى التونسى في الدقيقة 34 عقب تسديده قوية تمكن محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى من التصدي لها.

وقبل ختام الشوط الأول تمكن محمود تريزيجيه من تسجيل الهدف الثانى له ولفريقه عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك مرمى الفريق المنافس.

تشكيل الأهلى

ويخوض فريق الأهلى بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.

معسكر فريق الأهلى في تونس

خاض فريق الأهلي مباراة ودية مساء الأثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1 ، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدً ، السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.



