شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الدروع وتكريم بن رمضان قبل مواجهة الأهلى والبنزرتى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمد يوسف المدير الرياضى بالنادى الأهلى بتبادل الدروع مع مسئولي نادى البنزرتى التونسى، كما تم تكريم محمد بن رمضان لاعب خط وسط الفريق الأحمر، قبل انطلاق المباراة بمدينة طبرقة التونسية، ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

تشكيل الأهلى

ويخوض فريق الأهلى بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.

معسكر فريق الأهلى في تونس

خاض فريق الأهلي مباراة ودية مساء الاثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدًا، السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.

وقال عماد النحاس، المدرب العام للأهلي، إن المعسكر الحالي بمدينة طبرقة التونسية يسير بشكل جيد للغاية من حيث الالتزام التام من جانب اللاعبين وتنفيذ فكر الجهاز الفني بجانب التركيز في التدريبات والإستفادة الفنية استعداداً للموسم الجديد.

وتعليقًا على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب، مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله في ودية الملعب التونس، أكد النحاس أن هذا الأمر كان أبرز إيجابيات المباراة، خاصة أنهم لاعبون دوليون ويستعدون للمشاركة في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.