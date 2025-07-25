شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو وادى دجلة والزمالك يدعمون الحارس محمد أبو النجا: كلنا وراك يا بونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو وادى دجلة والزمالك على دعم الحارس محمد أبو النجا لاعب وادى دجلة لمعاناته من أزمة صحية، بسبب مشاكل في الجهاز الهضمى والكبد، وذلك خلال المباراة الودية التي تجمعهما حاليا استعدادا للدورى.

ونشر الحساب الرسمي لوادى دجلة عبر "فيس بوك"، صورة للاعبى وادى دجلة والزمالك يحملون قميص بونجا قبل المباراة الودية: "كلنا وراك يا بونجا.. وهنستناك ترجع تنور الملعب تاني".



دعم لاعبى دجلة والزمالك للحارس بونجا

ودخل محمد أبو النجا، حارس مرمى نادى وادى دجلة، العناية المركزة بعد أزمة صحية بسبب مشاكل في الجهاز الهضمى والكبد، ليغيب عن تدريبات الفريق البترولى حتى الآن.



لاعبو دجلة والزمالك وتيشيرت بونجا

ويعانى حارس مرمى وادى دجلة من أزمة حاليا كبيرة والتي أودعت اللاعب فى العناية المركزة بالإسماعيلية، قبل نقل اللاعب إلى أحد مستشفيات أكتوبر.

وتتكفل إدارة وادى دجلة بعلاج اللاعب لحين شفائه والعودة مجددا للملاعب، لذلك قررت نقله من الإسماعيلية إلى أكتوبر لمزيد من الاهتمام بحالته.

وأنهى فريق وادى دجلة مسابقة دورى المحترفين فى المركز الثانى برصيد 76 نقطة، بعدما فاز فى 21 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات فقط، سجل لاعبوه 44 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.

وجاءت أرقام بونجا مع دجلة كالتالى: لعب 29 مباراة 21 كلين شيت (10 كلين شيت متتالى)، واستقبل 8 أهداف فقط طوال الموسم.