شكرا لقرائتكم خبر عن أسيست زيزو.. تريزيجيه يتقدم للأهلى على البنزرتى التونسى في الدقيقة 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمود حسن "تريزيجيه" مهاجم فريق الأهلى على نظيره البنزرتى التونسى في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا بمدينة طبرقة التونسية ضمن استعدادات المارد الأحمر لإنطلاق مباريات الموسم الجديد.

وجاء الهدف من تسديدة رأسية من محمود حسن "تريزيجيه" عقب أستغلال عرضية أحمد سيد "زيزو".

تشكيل الأهلى

ويخوض فريق الأهلى بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وحسين الشحات وأشرف داري وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رضا ومحمد سيحا ومصطفى العش وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

معسكر فريق الأهلى في تونس

وخاض فريق الأهلي مباراة ودية مساء الاثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدا السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.

وقال عماد النحاس، المدرب العام للأهلي، إن المعسكر الحالي بمدينة طبرقة التونسية يسير بشكل جيد للغاية من حيث الإلتزام التام من جانب اللاعبين وتنفيذ فكر الجهاز الفني بجانب التركيز في التدريبات والإستفادة الفنية استعداداً للموسم الجديد.

وتعليقًا على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله في ودية الملعب التونس، أكد النحاس أن هذا الأمر كان أبرز إيجابيات المباراة، خاصة وأنهم لاعبون دوليون ويستعدون للمشاركة في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.