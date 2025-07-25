شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع يحيى بدوى لتدعيم صفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

ينهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات ضم يحيي بدوي لاعب كرة اليد في نادي مدينة نصر صاحب الـ15 عاما لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ونجح الأهلي في ضم محمد عماد أوكا، لاعب طلائع الجيش، لينتقل إلى صفوف فريق اليد لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على التعاقد من مازن أحمد عبد الغني صاحب الـ17 عاما قادما من بورسعيد، لتدعيم صفوف فريق اليد في الموسم الجديد.

ونجح مسئولو النادى الأهلى فى إنهاء إجراءات ضم سيف عمرو لاعب المقاولون، الذى يبلغ من العمر 17 عاما، لتدعيم صفوف اليد خلال المرحلة المقبلة فى مركز الظهير الأيسر.

كما أنهى مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، إجراءات ضم محمد البسيوني لاعب الزمالك السابق لكرة اليد، الذي خاض مؤخرا تجربة احتراف في الوصل الإماراتي، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن صفقات اليد الجديدة خلال المرحلة المقبلة من أجل تعويض الراحلين، فى ظل احتراف الثلاثي أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري.

ويعقد خالد العوضى، مدير النشاط الرياضى فى الأهلى، جلسات مع ديفيز لوضع خطة البدائل، تمهيدا للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة.