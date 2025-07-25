شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز: سيتم قيد صفقات الإسماعيلى فى يناير المقبل وميلود قبل التحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد العجوز رئيس قطاع الكرة في النادى الإسماعيلى، العديد من الحقائق وموعد فتح القيد والصفقات التي تعاقد معها الفريق، وسبب سفر الجزائرى ميلود حمدى وموقف اللاعبين ناشئى الدراويش من التجديد.

وقال أحمد العجوز، خلال حوار مع الموقع الرسمي للإسماعيلى: "هناك من يتربص بالإسماعيلى وينشر أخبار كاذبة عن الفريق من أجل تصدير المشاكل للفريق، والنادى لا يحتاج لمشاكل جديدة كفاية اللى عنده".

وأضاف: "الجزائرى ميلود حمدى قبل التحدى ووافق على تدريب الإسماعيلى في ظل هذه الظروف التي تم توضيحها له قبل التوقيع وقبل التحدى، وعدم وجوده أمام دكرنس بسبب ارتباطه بدورة تدريبية في الجزائر لمدة 3 أيام وعاد ويباشر المران بشكل طبيعى، ولا صحة لما تردد من أخبار كاذبة".

وتابع: "القيد سيتم فتح في شهر يناير المقبل بسبب القيد التأديبي، فالمتاح حاليا التعامل مع اللاعبين الموجودين والشباب والناشئين، فلذلك اتخذنا قرارا بالتعاقد مع اللاعبين الذين نحتاجهم في الوقت الحالي وسيتم قيدهم في يناير المقبل، بسبب أن هذا التوقيت يكون أمامك عدد كبير من اللاعبين المتاحين في حين أن هناك صعوبة في يناير للتعاقد مع لاعبين، ممكن نطلعهم إعارة خلال الـ4 أشهر المقبلين ليعودوا لنا في يناير".

واستطرد: "اللاعبون الأجانب الذين تعاقدنا معاهم عارفين قيمة الإسماعيلى وإنه هيكون بوابة كبيرة لهم للاحتراف، على الرغم من أنهم عارفين أنهم مش هيلعبوا لمدة 4 أشهر لكن حابين التواجد في الدراويش".

وأردف: "اللاعبون الشباب تحت أعين المسئولين، فاللاعب الذى يظهر بشكل قوى ويقدم أداءً مميزا سيتم تعديل عقده وتجديده ومنحه الفرصة للمشاركة بشكل أساسى، والعقود حسب العطاء في الفريق فأكيد اللى هيقدر يحجز مكان في التشكيل الأساسى سيكون له سعر، وسيتم تقريبه من اللاعبين الأساسيين، أمام اللاعب الذى يلعب مباراة أو اثنين وبس لن يتساوى مع الآخرين".

واختتم: "هناك من كان في مجلس الإدارة ويهاجم العاملين داخل الإسماعيلى من أجل مصلحتهم الشخصية، فيجب أن نفرق بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، فالإسماعيلى دا مصلحتنا كله في إنجاحه فبلاش الأخبار الكاذبة وتهييج الجماهير على المتواجدين حاليا في الإسماعيلى".