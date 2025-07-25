شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصرى للسلاح بتحقيق أحمد هشام برونزية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني، بعد تحقيق اللاعب أحمد هشام، الميدالية البرونزية في بطولة العالم لسلاح السيف، والتي تستضيفها جورجيا خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو الجاري.

وأشاد الوزير بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعب، والذي توّجه بإحراز أولى ميداليات مصر في النسخة الحالية من البطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل والجهد المبذولين في إعداد اللاعبين ودعمهم، ويؤكد تقدم رياضة السلاح المصرية على الساحة الدولية.

حصد أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية في بطولة العالم للسلاح المقامة في جورجيا خلال الفترة ما بين 22 وحتى 30 من شهر يوليو الجاري، ليمنح مصر أولى ميدالياتها في النسخة الحالية من البطولة.

وجاء تتويج هشام بالميدالية البرونزية بعد خسارته بصعوبة في مباراة نصف النهائي أمام بطل جورجيا "ساندرو بازادي" بنتيجة 15-10، بعدما قدم أداءً قويًا خلال مشواره في المنافسات.

وكان هشام قد افتتح مشواره بالبطولة بدور المجموعات يوم أمس، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، ليتأهل إلى دور الـ64 التمهيدي ويفوز على البرازيلي “فينسي ليو” بنتيجة 15-4.

وواصل هشام تألقه في الأدوار الإقصائية، حيث فاز على الياباني “كينتو يوشيدا” في دور الـ64 بنتيجة 15-8، ثم أطاح بالألماني “ماتياس سيزابو” في دور الـ32 بنتيجة 15-9، قبل أن يتفوق على التركي "إينفير يلدريم" بنتيجة 15-14 في دور الـ16، ثم فاز على الإيطالي "بيترو توريه" في ربع النهائي بنتيجة 15-8 ليصعد إلى المربع الذهبي ويضمن الميدالية.