شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الزمالك ووادى دجلة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية المقامة أمام وادي دجلة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي و عمر جابر ومحمود حمدي "الونش" و حسام عبد المجيد و هاني ياسر و نبيل عماد دونجا و سيف جعفر وعبد الله السعيد وشيكو بانزا وناصر ماهر و ناصر منسي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وتألق محمد صبحي في الدقائق الأولى وتصدى لرأسية من مهاجم وادي دجلة، وفي الدقيقة الحادية عشر سدد عبد الله السعيد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى وادي دجلة.

وفي الدقيقة 15 توغل شيكو بانزا داخل منطقة جزاء المنافس وسدد الكرة لكن حارس وادي دجلة تصدى لها، وفي الدقيقة 21 أهدر شيكو بانزا فرصة أخرى للأبيض من داخل منطقة جزاء المنافس بعدما راوغ أكثر من لاعب وسدد الكرة فوق العارضة.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية عن طريق تحركات الثلاثي شيكو بانزا وناصر ماهر وناصر منسي، وفي الدقائق الأخيرة أهدر وينفول كوابينا لاعب دجلة فرصة محققة من انفراد بالمرمى، وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وخاض الزمالك خلال المعسكر عدة وديات أمام كل من رع والشمس حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.