شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة بدلاء الأهلى أمام البنزرتي التونسي.. حسين الشحات أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على قائمة اللاعبين المتواجدين على دكة البدلاء في مواجهة مواجهة البنزرتي التونسي بعد قليل، حيث تعد المباراة الثانية التي يخوضها المارد الأحمر في معسكره الخارجي بمدينة طبرقة التونسية.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وحسين الشحات وأشرف داري وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رضا ومحمد سيحا ومصطفى العش وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

بينما يأتى التشكيل الأساسى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.

وخاض فريق الأهلي مباراة ودية مساء الاثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدا السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.

وقال عماد النحاس، المدرب العام للأهلي، إن المعسكر الحالي بمدينة طبرقة التونسية يسير بشكل جيد للغاية من حيث الإلتزام التام من جانب اللاعبين وتنفيذ فكر الجهاز الفني بجانب التركيز في التدريبات والإستفادة الفنية استعداداً للموسم الجديد.

وتعليقًا على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله في ودية الملعب التونس، أكد النحاس أن هذا الأمر كان أبرز إيجابيات المباراة، خاصة وأنهم لاعبون دوليون ويستعدون للمشاركة في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.