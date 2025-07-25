شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار وزيزو وتريزيجيه يقودون هجوم الأهلى أمام البنزرتي التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة البنزرتي التونسي بعد قليل حيث تعد المباراة الثانية التي يخوضها المارد الأحمر في معسكره الخارجي بمدينة طبرقة التونسية.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.



وخاض فريق الأهلي مباراة ودية مساء الأثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1 ، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدً ، السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.

وقال عماد النحاس، المدرب العام للأهلي، إن المعسكر الحالي بمدينة طبرقة التونسية يسير بشكل جيد للغاية من حيث الإلتزام التام من جانب اللاعبين وتنفيذ فكر الجهاز الفني بجانب التركيز في التدريبات والإستفادة الفنية استعداداً للموسم الجديد.

وتعليقًا على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله في ودية الملعب التونس، أكد النحاس أن هذا الأمر كان أبرز إيجابيات المباراة، خاصة وأنهم لاعبون دوليون ويستعدون للمشاركة في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.