شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق يواصل برنامجه التأهيلي على هامش ودية الزمالك أمام وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

أدى المغربي صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المواجهة الودية التي يخوضها الفريق حالياً أمام وادي دجلة، على ملعب "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية، ضمن استعدادات الأبيض لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويغيب اللاعب المغربي عن المشاركة في ودية اليوم بعد تعرضه لإصابة بشد عضلي خفيف خلال التدريبات الأخيرة للفريق وفضل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بالتنسيق مع الطاقم الطبي، منحه راحة من المشاركة، مع بدء تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن.

وخاض صلاح مصدق تدريباته التأهيلية تحت إشراف علاء رجب، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي، والذي وضع له خطة علاجية دقيقة تهدف إلى تعافيه الكامل، وضمان جاهزيته البدنية قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز جميع عناصر الفريق بدنيًا وفنيًا على أعلى مستوى قبل ضربة بداية الدوري، خاصة أن الفريق يواصل معسكره التحضيري في العاصمة الإدارية، والذي يشهد خوض عدد من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتصحيح الأخطاء، وتحقيق الانسجام بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى.

فى سياق متصل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية وادي دجلة، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى ..محمد صبحي.

خط الدفاع ..عمر جابر ، محمود حمدي "الونش" ، حسام عبد المجيد ، هاني ياسر.

خط الوسط ..نبيل عماد دونجا ، سيف جعفر ، عبد الله السعيد ، ناصر ماهر.

الهجوم ..شيكو بانزا ، ناصر منسي.

وتم الاتفاق بين الفريقين على أن تكون مدة كل شوط 60 دقيقة، لمنح فرصة لجميع اللاعبين للمشاركة لفترة أطول في اللقاء.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم الجمعة بفندق الإقامة بالعاصمة الإدارية، قبل مواجهة وادي دجلة الودية المقرر لها بعد قليل.

وشرح المدير الفني خلال المحاضرة العديد من الجوانب الفنية والخططية استعداداً للمباراة الودية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.