مصيلحى يجتمع برئيس الاتحاد الدولى لكرة السلة خلال اجتماعات الاتحاد الأفريقى

شارك عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، في اجتماعات الاتحاد الأفريقي الذي يرأسه أنيبال مناف، وذلك على هامش بطولة الأفروباسكت للسيدات، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

وناقش الاجتماع سُبل تطوير كرة السلة في أفريقيا، والاستعدادات النهائية لبطولتي الأفروباسكت للرجال والسيدات، إلى جانب البطولات القارية المقبلة سواءً على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وعلى هامش الاجتماعات، اجتمع مصيلحي مع الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة والسيد أندرياس زاجكليس أمين الصندوق، حيث بحثوا سبل استضافة مصر للبطولات القادمة.

وأكد مصيلحي أن مصر تهدف إلى استضافة العديد من الفعاليات خلال المرحلة المقبلة، من أجل زيادة الاحتكاك بين اللاعبين ورفع مستواهم الفني، بالإضافة إلى الترويج لمصر كوجهة سياحية كبرى.

في سياق آخر، يستعد منتخب مصر لكرة السلة للسيدات لضربة البداية في بطولة الأفروباسكت، حيث سيلتقي المنتخب الايفواري بعد غد السبت.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب كوت ديفوار وأنجولا.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلا من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.