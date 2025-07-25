شكرا لقرائتكم خبر عن فى إنجاز تاريخى.. أحمد هشام يحصد برونزية بطولة العالم لسلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

حصد أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية في بطولة العالم للسلاح المقامة في جورجيا خلال الفترة ما بين 22 وحتى 30 من شهر يوليو الجاري، ليمنح مصر أولى ميدالياتها في النسخة الحالية من البطولة.

وجاء تتويج هشام بالميدالية البرونزية بعد خسارته بصعوبة في مباراة نصف النهائي أمام بطل جورجيا "ساندرو بازادي" بنتيجة 15-10، بعدما قدم أداءً قويًا خلال مشواره في المنافسات.

وكان هشام قد افتتح مشواره بالبطولة بدور المجموعات يوم أمس، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، ليتأهل إلى دور الـ64 التمهيدي ويفوز على البرازيلي “فينسي ليو” بنتيجة 15-4.

وواصل هشام تألقه في الأدوار الإقصائية، حيث فاز على الياباني “كينتو يوشيدا” في دور الـ64 بنتيجة 15-8، ثم أطاح بالألماني “ماتياس سيزابو” في دور الـ32 بنتيجة 15-9، قبل أن يتفوق على التركي "إينفير يلدريم" بنتيجة 15-14 في دور الـ16، ثم فاز على الإيطالي "بيترو توريه" في ربع النهائي بنتيجة 15-8 ليصعد إلى المربع الذهبي ويضمن الميدالية.

وعلى الجانب الآخر، كان لاعب منتخب مصر زياد السيسي قد أنهى المنافسات بالمركز الخامس بعد خسارته من ساندرو بازادي في ربع النهائي، فيما احتل كل من محمد عامر وأدهم معتز المركزين الـ11 والـ21 على الترتيب.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف للرجال كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، وأحمد هشام.