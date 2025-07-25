شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالا للحفاظ على أبنائه.. الإسماعيلى يمدد عقد محمد سمير كونتا 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الإسماعيلى عن تجديد تعاقد لاعبه الشاب محمد سمير كونتا لمدة 5 سنوات ليستمر داخل صفوف الدراويش حتى 2030، في إطار الحفاظ على مواهب وأبناء النادى داخل الدراويش.

وكتب الحساب الرسمي لنادى الإسماعيلى عبر "فيس بوك": "استكمالا لرحلة الحفاظ على أبناء النادي.. محمد سمير كونتا باق حتى 2030".

وكان النادى الإسماعيلى أعلن عن تجديد تعاقد لاعبه الشاب إبراهيم عبد العال لمدة 4 سنوات ليستمر داخل صفوف الدراويش حتى 2029 قائلا: "إبراهيم عبد العال مستمر معنا حتى 2029"، ليغلق الباب على الأخبار التي انتشرت حول رحيل اللاعب عن صفوف الدراويش.

ونجح مسئولو الإسماعيلى في التجديد لكل من عبد الله جمال لمدة 5 مواسم، ومحمد حسن لمدة موسمين، وأحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم، بعدما انتهى تعاقدهم مع النادى بنهاية الموسم الماضى.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى في تمديد تعاقد اللاعبين فى ظل وجود لاعبين شباب وناشئين فى القائمة، بعد رحيل أكثر من لاعب مجانا بعد انتهاء تعاقدهم مع النادى والذى يأتي في مقدمتهم عماد حمدى وكمال السيد اللذان وقعا لمودرن سبورت، وعبد الله السعيد الذى انتقل إلى الجونة، بينما لازم محمد بيومى يفاضل بين التجديد للإسماعيلى أو الانتقال إلى إنبى.

واتفق مسئولو الإسماعيلى على خوض 3 وديات خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، حيث يلعب اليوم مع سبورتنج، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

وخاض الدراويش حتى الآن 3 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف.