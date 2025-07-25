شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تجديد تعاقد إبراهيم عبد العال حتى 2029 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الإسماعيلى عن تجديد تعاقد لاعبه الشاب إبراهيم عبد العال لمدة 4 سنوات ليستمر داخل صفوف الدراويش حتى 2029، في إطار الحفاظ على مواهب وأبناء النادى.

وكتب الحساب الرسمي لنادى الإسماعيلى عبر "فيس بوك": "إبراهيم عبد العال مستمر معنا حتى 2029"، ليغلق الباب على الأخبار التي انتشرت حول رحيل اللاعب عن صفوف الدراويش.

واتفق مسئولو الإسماعيلى على خوض 3 وديات خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى، حيث يلعب اليوم مع سبورتنج، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

وخاض الدراويش حتى الآن 3 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف.

واكتمل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة الجزائرى ميلود حمدى، بانضمام مدرب الأحمال البرازيلي ويليام شميدت ليحل بديلاً للتونسي مروان سليماني الذى تعذر حضوره، كما تم تعيين شادي العبودي كمحلل أداء جديد بدلاً من محمد عدلي.

وأصبح التشكيل الكامل للجهاز الفني للإسماعيلى يتكون من أحمد العجوز "رئيس قطاع الكرة"، ميلود حمدي "مدير فني"، حمادي صغير "مدرب"، عبد الله الشحات "مدرب"، ويليام شميدت "مدرب أحمال"، سيد السويركي "مدرب حراس مرمي"، شادي العبودي "محلل أداء"، مجدي الباز "طبيب الفريق"، أحمد صالح "المدير الإداري"، أحمد سلمان "مدير إداري الشؤون الإدارية"، محمد سلمان "إداري"، أحمد غريب "إداري"، محمد سعيد "طبيب علاج طبيعي"، محمود النجدي "الجهاز الطبي"، عزت هشام "الجهاز الطبي"، محمد منصور "الجهاز الطبي".

وشهد اليوم الأول في معسكر برج العرب، وصول ميلود حمدي المدير الفني للفريق بعد ختام دورته التدريبة، وحضور البرازيلي ويليام شميدت مدرب الأحمال وشادي العبودي محلل الأداء.