تعرف على برنامج تدريبات الأهلي بعد العودة من معسكر تونس

وضع الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني لـ فريق الأهلي بالتنسيق مع محمد يوسف المدير الرياضي برنامج الفريق استعداداً للموسم الجديد بعد انتهاء معسكر تونس المُقام حالياً بمدينة طبرقة.

ويخوض الأهلي ودية في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، أمام فريق البنزرتي التونسي في ثاني وأخر وديات معسكر المارد الأحمر بتونس، وذلك بعادما خاض ودية أول يوم الأثنين الماضي أمام الملعب التونسي وفاز فيها الأهلي 4-1.

ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدً السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل على أن يحصل على راحة لمدة 48 ساعة ثم يستأنف التدريبات يوم الثلاثاء المقبل لبدء مرحلة جديدة من مراحل الاستعداد للموسم الجديد، وتقرر خوض مباراتين وديتين بالقاهرة قبل بدء الموسم الجديد.

وقال عماد النحاس، المدرب العام للأهلي، إن المعسكر الحالي بمدينة طبرقة التونسية يسير بشكل جيد للغاية من حيث الإلتزام التام من جانب اللاعبين وتنفيذ فكر الجهاز الفني بجانب التركيز في التدريبات والإستفادة الفنية استعداداً للموسم الجديد.

وتعليقًا على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله في ودية الملعب التونس، أكد النحاس أن هذا الأمر كان أبرز إيجابيات المباراة، خاصة وأنهم لاعبون دوليون ويستعدون للمشاركة في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.