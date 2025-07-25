شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعاقد مع جناح برازيلى لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادى بيراميدز تعاقده مع جناح برازيلى مميز، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة فى ظل رحيل إبراهيم عادل وانضمامه لفريق الجزيرة الإماراتى بشكل رسمى.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، عن أن اللاعب البرازيلى الذى تم التعاقد مع ليس لوكس ريبيرو كوستا لاعب صن داونز، ولكنه لاعب آخر، سيكون إضافة قوية لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد.

وينتظر بيراميدز حسم موقف اللاعبين الأجانب فى قائمته قبل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب البرازيلى، خاصة وأن قائمة الفريق السماوى تضم كلاً من.. الكونغولي فيستون ماييلى، المغربيان وليد الكرتى ومحمد الشيبى، البوركينى بلاتى توريه، والجنوب أفريقي فخرى لاكاي.

ويحتاج بيراميدز لخروج أحد لاعبيه الأجانب من القائمة حتى يتمكن من تسجيل لاعب أخر، ويقترب فيستون ماييلى من الرحيل فى ظل رغبته بخوض تجربة جديدة، وامتلاكه عرضًا من نادى الفتح السعودى.

تلقى الكونغولى فيستون ماييلى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عرضًا من الفتح السعودى الذى يقوده البرتغالى جوزيه جوميز، للانضمام لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وحدثت مفاوضات أولية بين الفتح السعودى وبيراميدز، الذى حدد 3 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب، وهو ما يراه نادى الفتح مبلغا ضخما جدًا، ومن المنتظر أن تكون هناك مفاوضات حول تخفيض تلك القيمة. وفعل مسئولو بيراميدز الموسم الإضافى فى عقد فيستون ماييلي، وفقًا للبند المذكور فى تعاقد الطرفين، حيث يحق للفريق السماوى تفعيل الموسم الإضافى بشرط إخطار اللاعب قبل نهاية الموسم. ورغم تفعيل بيراميدز البند وإبلاغ اللاعب بالرغبة فى استمراره لموسم إضافى، إلا أن فيستون ماييلى يتمسك بالرحيل عن بيراميدز فى ظل تلقيه عروضاً خارجية، ورغبة زوجته فى الرحيل. ويعمل بيراميدز فى الوقت الحالى على البحث عن مهاجم أجنبى بديل لتعويض رحيل فيستون ماييلى حال الاستقرار على هذا الأمر، من أجل تدعيم خط الهجوم فى الفترة المقبلة.

