شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فيفا يغادر القاهرة غدا بعد الإشراف على معسكر حكام الـVar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر القاهرة غدا الصربي ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحاضر الدولي بعد الإشراف على معسكر تدريب حكام رخصة تقنية الفيديو المقام حاليا بمشروع الهدف.

وشارك أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم فى فعاليات معسكر المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو.

وألقى أوسكار محاضرات نظرية للحكام صباح اليوم مع إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو والمكلف من فيفا بالإشراف على المعسكر، حضر المحاضرات أيضاً أعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

ووصل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى القاهرة الأربعاء الماضي ، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم الكروى المنقضى، وكان يتابع فاعليات المعسكر بصفة يومية عن طريق الزووم.

وشهدت الفترة الصباحية من المعسكر محاضرات نظرية شارك فيها أوسكار رويز وإيجور، بينما تشهد الفترة المسائية تدريبات عملية فى الملعب وسيارات الفار، حيث يقوم كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية تقام بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

وحرص المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، قبل السفر للمغرب على حضور معسكر تدريب حكام رخص تقنية الفيديو (VAR) ، المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف السيد ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الـVAR المعتمد من الاتحاد الدولي.

وتحدث أبو ريدة إلى الحكام المشاركين في المعسكر، مشيرا إلى أهمية التدريب المكثف على تقنية الVAR لتجنب الأخطاء، لافتا إلى اهتمام الاتحاد المصري بتوسيع قاعدة الحكام الحاصلين على رخص الـVAR.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تطوير تقنية الVAR في مصر من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات وتدريب الحكام بشكل كافٍ.

وانطلق الاثنين الماضي معسكر المرحلة الثانية للحكام للحصول على رخص الـVAR، بمشاركة 40 حكما " 20 حكما للساحة و20 مساعدا".