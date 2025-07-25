شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء مترجما ومحللا للأداء في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي تعيين محمد علاء مترجماً ومحللاً للأداء في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني خلال الفترة الحالية.

وبدأ محمد علاء تولي مهام عمله خلال المعسكر الحالي للفريق الأول لكرة القدم، والمقام في العاصمة الإدارية في إطار الإعداد للموسم الجديد.

وسبق لمحمد علاء العمل في منصب محلل الأداء بالزمالك من قبل مع البرتغالي جوزيه جوميز، والسويسري كريسيتان جروس.

انضم المغربي الشاب عبد الحميد معالي لاعب الزمالك الجديد، لمعسكر الفريق المقام حاليًا فى العاصمة الإدارية، عقب وصوله القاهرة، من أجل المشاركة فى فترة إعداد الفارس الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد. ويستعد مسؤولو الزمالك للإعلان الرسمي عن صفقة التعاقد مع عبد الحميد معالي، جناح فريق اتحاد طنجة المغربي، والذي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية وأنهى النادي بالفعل تصوير فيديو تقديم اللاعب، في انتظار وصوله لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة والإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي. عبد الحميد معالي ينضم لمعسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية

ويبلغ معالي من العمر 19 عامًا، حيث إنه من مواليد عام 2006، ويجيد اللعب في مركز الوسط والجناح الأيمن، ويتمتع بمهارات فنية وسرعة وقدرة على المراوغة، ويعتمد بشكل رئيسي على قدمه اليمنى وبدأ مشواره الكروي في صفوف نادي وداد طنجة، قبل أن ينتقل إلى اتحاد طنجة، حيث تألق مع الفريق الأول رغم صغر سنه.

عبد الحميد معالي حقق إنجازًا لافتًا كونه أصغر لاعب يسجل هدفًا في الدوري المغربي، وشارك في أكثر من 30 مباراة مع الفريق الأول لاتحاد طنجة، ما يعكس حجم الثقة في موهبته الكبيرة كما مثل منتخب المغرب تحت 17 سنة، ولفت الأنظار إليه بقوة في المحافل المحلية والدولية.

حقيقة الشرط الجزائى فى عقد معالى

وكان مصدرمسئول بنادى اتحاد طنجة المغربى، كشف حقيقة وجود شرط جزائى بقيمة 3 ملايين درهم مغربى فى عقد عبد الحميد معالي، مؤكدًا أن عقد عبد الحميد معالى ليس به شرط جزائى، بل هناك بند يمنح نادى اتحاد طنجة حق الرد بالموافقة أو الرفض فى حالة تلقى اللاعب عرضًا بقيمة 3 مليون درهم.

ويرى مسئولو الزمالك أن التعاقد مع معالى يمثل استثماراً للمستقبل، فى ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة وسرعة عالية، إلى جانب خبراته الدولية المبكرة مع المنتخبات السنية بالمغرب، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية عربية وأوروبية.

ودع المغربي عبد الحميد معالي، المنضم حديثا لنادي الزمالك، جماهير وإدارة فريق السابق اتحاد طنجة، قبل الانضمام رسميا للقلعة البيضاء، مؤكدا أن كل لحظة عاشها بين جدران النادي وكل انكسار وكل انتصار، سيبقى محفور في ذاكرته ووجدانه إلى الأبد.