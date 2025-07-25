شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر مقر الإقامة فى إزميت وتتجه إلى إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر إقامتها في مدينة "إزميت" التركية، في طريقها إلى اسطنبول استعدادا لمواجهة فريق قاسم باشا وديا، ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا في السادسة من مساء السبت في اسطنبول في ثاني وديات الفريق بمعسكره المقام في تركيا.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه مساء اليوم بعد الوصول على ملعب تدريب قاسم باشا بمدينة اسطنبول على أن يبيت في المدينة حتى خوض المباراة الودية القوية.

فى سياق آخر، كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إجراء محمود زلاكة لاعب الفريق لآشعة من أجل تجديد مدى إصابته خلال معسكر الفريق في تركيا. وتعرض زلاكة للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام باندرما سبور التركي، وخرج مستبدلا بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللقاء. أوضح المنيري أن اللاعب خضع لآشعة في إحدى مستشفيات مدينة "أزميت" التي تحتضن معسكر الفريق، وأثبتت إصابة اللاعب بشد في الخلفية من الدرجة الأولى، حيث سيؤدي برنامجا تأهيليا لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق بشكل طبيعي.

الأشعة تثبت إصابة زلاكة بشد فى الخلفية من الدرجة الأولىبيراميدز يتعادل مع باندرما سبور 2 - 2 فى أولى وديات معسكر تركيا

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي نادي بيراميدز ونظيره نادي "باندرما سبور" أحد أندية الدرجة الأولى التركية" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار اللقاء الودي الذي جرى على استاد سبانكا أتاتورك بمدينة أزميت التي يقام بها معسكر الإعداد الخارجي، في أولى المباريات التحضيرية بالمعسكر.

سجل ثنائية بيراميدز في اللقاء، دودو الجباس في الشوط الأول، قبل أن يضيف الجنوب أفريقي فخري لاكاي هدفا في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل الفريق التركي لهدفيه في شباك بيراميدز.

وخاض فريق نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي- محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الأول إصابة محمود زلاكة في العضلة الخلفية وخرج مستبدلا بعد مرور 15 دقيقة وشارك بدلا منه الجنوب أفريقي فخري لاكاي.

ولعب بيراميدز الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف اكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر -أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - فخري لاكاي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما

وشهد الشوط مشاركة المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي وكذلك الحارس الشاب زياد هيثم.