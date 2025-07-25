شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ودية الأهلي أمام البنزرتي في معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي الليلة مباراة ودية في معسكر تونس استعداداً للموسم الجديد ، حيث يُقيم الفريق معسكره الخارجي بمدينة طبرقة التونسية.

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية

ويلتقي الأهلي مع البنزرتي التونسي في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة وهي المباراة الثانية التي يخوضها المارد الأحمر في معسكر تونس.

الأهلي يفوز على الملعب التونسي بالأربعة

وخاض فريق الأهلي مباراة ودية مساء الأثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1 ، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدً ، السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.

وقال عماد النحاس، المدرب العام للأهلي، إن المعسكر الحالي بمدينة طبرقة التونسية يسير بشكل جيد للغاية من حيث الإلتزام التام من جانب اللاعبين وتنفيذ فكر الجهاز الفني بجانب التركيز في التدريبات والإستفادة الفنية استعداداً للموسم الجديد.

وتعليقًا على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله في ودية الملعب التونس، أكد النحاس أن هذا الأمر كان أبرز إيجابيات المباراة، خاصة وأنهم لاعبون دوليون ويستعدون للمشاركة في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.