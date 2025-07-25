شكرا لقرائتكم خبر عن سر انضمام مصطفى شلبي مبكرا إلى معسكر البنك الأهلي فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

فضّل مصطفى شلبي الوافد الجديد إلى نادي البنك الأهلي، قادما من الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري الإنتظام في تدريبات فريقه الجديد، بمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية رغم أن المعسكر سينتهي بعد 72 ساعة وكان بالأمكان تأجيل الإنضمام إلى بعد إنتهاء المعسكر.

وجاء قرار مصطفى شلبي بالأنتظام في المعسكر مُبكراً وبعد ساعات قليلة من حسم توقيعه للبنك حتى يندمج مع زملاؤه الجدد بالفريق ويتأقلم على الأجواء في معسكر برج العرب قبل المشاركة في باقي فترات استعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان فريق البنك الأهلي بدأ المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.

صفقات البنك الأهلي

أعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

ودع مصطفى شلبى جماهير نادي الزمالك، بعد انتقاله رسميا إلى البنك الأهلى خلال الأيام الماضية، ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع إنستجرام رسالة الى الجمهور جاء فيها: "الخير كل الخير لما أرى غيره من جمهور ونادي الزمالك العظيم كان من الشرف لي ان يرتبط اسمي بكيان كبير وهو نادي الزمالك ولكن لكل بداية نهاية ولكل قصة ختام، وكذلك هى سنة الحياة وسنة الله في خلقه، اليوم أعلن نهايتي مع نادي الزمالك لكنها نهاية مرحلة كروية فقط ومن غد سأعود مشجعا وداعما.. لمكان لمجرد ان ارتبطت به زادني كل خير.. حابب اشكر جميع مجالس الإدارة.. وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومسئولى المهمات الذين تعاملت معهم.. إخوتي اللاعبين شكرا ليكم والله بحبكم هتوحشوني".

وتابع مصطفى شلبى "إلى جمهور الزمالك العظيم المخلص كنتم وما زلتم اكبر داعم لذلك النادي العظيم تلك المرحلة تحتاج إليكم كما عودتونا ان تبقوا ورا كل اللاعبين.. صدقوني دعمكم بيفرق جدا.. كلهم بيحبو النادي وبيلعبو من كل قلبهم لرفع اسم النادي، شكرا إلى أعظم جماهير الكوكب بحبكم هتوحشوني اخوكم مصطفي شلبي".