الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي يونايتد إف سي رسميا عن تعيين المدرب الإيطالي الشهير أندريا بيرلو مديرًا فنيًا للفريق الأول، لقيادته خلال الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى الإماراتي، في صفقة كروية مميزة تعكس طموحات النادي المتصاعدة في الساحة الرياضية المحلية.

ويمتلك بيرلو مسيرة رياضية حافلة، حيث كان أحد أعمدة منتخب إيطاليا المتوّج بكأس العالم 2006، كما تألق في صفوف أندية كبرى في «الكالتشيو» مثل يوفنتوس وميلان وسامبدوريا. ويُعد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، حيث اشتهر برؤيته الكروية المتقدمة وقدرته على التحكم بإيقاع اللعب، إلى جانب خبرته التدريبية التي اكتسبها من تجاربه السابقة، وأبرزها قيادته لفريق يوفنتوس.

ووصف نادي يونايتد إف سي التعاقد مع بيرلو بأنه يمثل «فصلًا جديدًا ومثيرًا» في مسيرة النادي، والذي يُعد من أبرز أندية الشركات المشاركة في دوري الدرجة الأولى، ويعكس هذا التعاقد الطموحات المتنامية للنادي في المشهد الكروي الإماراتي.

وفي هذا السياق، قال رئيس النادي الروسي إيلي سيبانو: «نرحب به في عائلة يونايتد إف سي. إن التعاقد مع نجم عالمي مثله يجسد القيم والطموحات التي نؤمن بها في نادينا، ونرى فيه ركيزة أساسية لدفع الفريق إلى مستوى جديد من المنافسة والتطور».

وكشف سيبانو أن المدرب بيرلو قد وصل بالفعل إلى دبي، وسينضم إلى الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء التحضيرات للموسم الجديد.