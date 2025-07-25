شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تكون لاعب إسكواش؟.. كريم درويش يكشف السن المناسب والأدوات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت لعبة الاسكواش، من أهم الألعاب الرياضية التي تتوجه إليها المواهب المصرية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الانجازات الكبيرة التي حققها الفراعنة في اللعبة، بالإضافة إلى دخولها لأول مرة بدورة الألعاب الأولمبية، حيث يشارك الاسكواش في دورة لوس أنجلوس 2028، ويعرض ”الخليج 365”، دليلاً مفصلاً لأولياء الأمور حول الطرق المناسبة لتوجيه أطفالهم لممارسة اللعبة.

كشف كريم درويش بطل العالم السابق للاسكواش، ورئيس اللجنة الفنية الاستشارية للاتحاد المصري استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والمشرف على قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة، عن سبل التوجه لممارسة لعبة الاسكواش وأفضل مرحلة عمرية لبدء ممارستها.

وجاءت تصريحات كريم درويش لـ ”الخليج 365” كالتالي:

ـ ما هو السن المناسب لبدء ممارسة اللعبة؟

أفضل سن هو 6 سنوات، وهناك بعض الأطفال يبدأون من سن 4 سنوات، ولكن 6 سنوات أفضل حتى لا يكون المضرب ثقيلاً على الطفل.

ـ ما هي الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها الطفل لممارسة اللعبة؟

المضرب أداة أساسية ورغم أن أسعار المضارب مرتفعة حالياً، لكن هناك مضارب للمبتدئين، تبدأ أسعارها من ألف و600 جنيهاً، والكرة يمكن أن يصل سعرها إلى 100 جنيه وقد تكمل سنة مع اللاعب.

ـ كيف يعرف الأهل أن رياضة الاسكواش هي الرياضة المناسبة للطفل؟

يجب أن يكون الطفل محب للاسكواش ليتمكن من تحقيق النجاح فيها، هذا هو الأمر الأساسي في أي لعبة بشكل عام، لا يجب أن يتم دفع الطفل لممارسة رياضة معينة حتى وإن كان لا يحبها، الطفل إذا أحب ممارسة رياضة معينة سيبدع فيها.

ـ وكيف يعرف الطفل أن هذه الرياضة تناسبه أو لا تناسبه؟

هذا أمر صعب على الطفل ولكن يمكن للمدرب أن يدرك ذلك، ويوجه الطفل لرياضة أنسب.

ـ هل الموهبة شرط أساسي لممارسة الاسكواش؟

بالتأكيد الموهبة مهمة ولكنها ليست أهم شيء، الاجتهاد والمثابرة وحب اللعبة هو الأهم، ويمكن أن يخلق حتى بطل عالم بلا حاجة للموهبة، ولكن ان توافرت الموهبة مع كل ذلك فهذا أمر جيد.

ـ ما هو سن الانضمام إلى الاتحاد المصري للاسكواش؟

9 سنوات، في هذه المرحلة يبدأ اللاعب في خوض البطولات التي ينظمها الاتحاد ويكون تابعاً للاتحاد.

ـ وما هي أفضل الأماكن التي ترشحها لبدء ممارسة اللعبة؟

إذا كانت الأسرة عضواً في أي من الأندية، فالاسكواش أصبح الآن من أهم الألعاب المتوفرة في كثير من الأندية، وفي حالة عدم وجود عضوية بأي ناد فهناك الكثير من الأكاديميات الخاصة.