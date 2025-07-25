شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم تشيلي 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير كرة القدم مباريات منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

ووقع المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي تقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق وقوع شباب الفراعنة مواليد 2005 في المجموعة الأولى رفقة البلد المستضيف تشيلي، نيوزيلندا واليابان.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي:

مصر ضد اليابان:

التاريخ: 27 سبتمبر 2025 التوقيت: 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة (5:00 مساءً بتوقيت تشيلي)

مصر ضد نيوزيلندا:

التاريخ: 30 سبتمبر 2025 التوقيت: 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة (5:00 مساءً بتوقيت تشيلي)

مصر ضد تشيلي:

التاريخ: 3 أكتوبر 2025 التوقيت: 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 4 أكتوبر (8:00 مساءً بتوقيت تشيلي يوم 3 أكتوبر)