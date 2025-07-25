شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهارده.. الأهلي يعلن التعاقد مع علي معلول والان مع تفاصيل الخبر

يعلن نادي الصفاقسي التونسي خلال الساعات المقبلة عن عودة نجمه السابق علي معلول لصفوف الفريق بعد إنتهاء مهمته مع الأهلي الذي قضي بين جدرانه 9 مواسم حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.

انضم التونسي علي معلول لصفوف الأهلي في مثل هذا اليوم 25 يوليو 2016، حيث أعلن الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول، قائد نادي الصفاقسي التونسي وقتها في صفقة بلغت الـ750 ألف دولار.

"أسرع ديليفري في مصر" هكذا أطلقت جماهير النادي الأهلي على علي معلول، الظهير الأيسر التونسي، الذي جاء من أقصى الشمال الشرقي لكتابة التاريخ مع النادي الأهلي.

وكان خبر انتقال علي معلول إلى الأهلي بمثابة صدمة حقيقية لجماهير الصفاقسي التونسي بالأخص بسبب حب الجماهير التونسية للاعب لدرجة أن هذه الصفقة أطلق عليها "صفقة الغضب".

وبدأ علي معلول مسيرته في الصفاقسي التونسي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2008، قبل أن يرحل عام 2016 وينضم إلى النادي الأهلي.

ما يميز معلول خلال الفترة التي قضاها مع الأهلي، هو مساهمته بشكل مباشر في الانتصارات وصعود الفريق الأحمر لمنصات التتويج في أكثر من مناسبة.

ويعد معلول هو اللاعب الأجنبى الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ القلعة الحمراء، قبل تعرضه للإصابة بقطع جزئي فى وتر أكيلس خلال مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي فى رادس.

بدأ معلول رحلته مع الاهلى ليصبح واحدًا من أساطير النادي الاحمر وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.

وخاض معلول مع النادي الأهلي 292 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016، نجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.

وحصد معلول مع النادي الأهلي 20 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.