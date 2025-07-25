شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل زياد السيسي وعامر وهشام إلى ثمن نهائي سلاح السيف ببطولة العالم بجورجيا والان مع تفاصيل الخبر

تأهل زياد السيسي إلى دور الـ 16 لبطولة العالم المقامة في جورجيا في منافسات سلاح السيف بعد الفوز على الألماني فريدريك كيندلير 15-13 .

وتأهل إلي نفس الدور محمد عامر ي بعد الفوز على الياباني كايتو ستريتس 15-10 و أحمد هشام بعد الفوز على الألماني المصنف ال 9 عالمياً ماتياس سازبو 15-9.

ويمثل منتخب مصر فى سلاح الشيش كل من محمد حمزة، عبدالرحمن طلبة، عبدالرحمن حفور، سيف الغايش على صعيد الرجال، فيما يمثل السيدات كل من نهى هاني، سارة حسني، ملك حمزة، جنى إيهاب.

أما منتخب سلاح السيف فيتكون من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام على صعيد الرجال، بينما يتكون فريق السيدات من ندى حافظ، العنود حجازي، نجوى نوفل، ريناد الدكش.

وعلى صعيد سيف المبارزة، فيمثل منتخب الرجال كل من محمد السيد، محمود السيد، محمد ياسين، محمود محسن، فيما يمثل فريق السيدات كل من ناردين إيهاب، آية حسين، فرح محفوظ، لولوة سليمان.

وتتواصل المنافسات يوم السبت الموافق 26 يوليو، بإقامة فعاليات فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة وفردي السيدات لسلاح السيف من دور المجموعات وحتى دور الـ64، كما تُستكمل منافسات الفرق في سلاحي سيف المبارزة للسيدات والشيش للرجال من دور الـ16 وحتى النهائي وتحديد أصحاب الميداليات.

ويشهد يوم الأحد الموافق 27 يوليو إقامة الأدوار النهائية لمنافستي فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة وفردي السيدات لسلاح السيف، إلى جانب انطلاق منافسات الفرق في سلاح الشيش للسيدات وسلاح السيف للرجال حتى دور الـ16.

أما يوم الإثنين الموافق 28 يوليو، فتُقام الأدوار النهائية لمنافستي فرق سلاح الشيش للسيدات وسلاح السيف للرجال من دور الـ16 وحتى التتويج بالميداليات.

وتُستكمل المنافسات يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، بإقامة الأدوار التمهيدية حتى دور الـ16 لمنافستي فرق سيف المبارزة للرجال وسلاح السيف للسيدات على أن تُختتم البطولة يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو، بإقامة الأدوار النهائية للمنافستين وتتويج الفرق الفائزة بالميداليات، يعقبها حفل الختام الرسمي للبطولة.