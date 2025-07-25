شكرا لقرائتكم خبر عن رييبيرو يستقر على منح سيحا فرصة الظهور مع الأهلي فى ودية البنزرتى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على منح محمد أحمد سيحا حارس الفريق فرصة التواجد في مباراة البنزرتي التونسي الودية مساء اليوم ، الجمعة، للوقوف على مستوى الحارس المُنضم الصيف الجاري للأهلي .

ويرغب المدرب الإسباني في الإستعانة بـ سيحا لبعض الوقت في ودية البنزرتي التي ستُقام في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بمدينة طبرقة التونسية.

وخاض فريق الأهلي مباراة ودية في معسكر تونس مساء الأثنين الماضي أمام فريق الملعب التونسي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف لهدف، ودافع مصطفى شوبير عن عرين الأهلي مع بداية ودية الملعب التونسي قبل أن يُشارك محمد الشناوي بدلاً منه ولم يظهر سيحا في هذه المباراة.

وإنضم محمد أحمد سيحا للأهلي الصيف الجاري قادماً من المقاولون العرب بعقد مدته خمسة مواسم ولم يظهر مع المادر الأحمر حتى الآن في أي مباراة سواء كانت ودية أم رسمية.

وينتهي معسكر الاهلي في تونس غداً السبت، على أن تعود البعثة إلى لقاهرة صباح الأحد المقبل.