أبو ريدة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - عقد اتحاد شمال أفريقيا اجتماع المكتب التنفيذى برئاسة المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد ، وبحضور رؤساء اتحادات المغرب والجزائر وتونس وليبيا و الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصري.

اتخذ المكتب التنفيذى عددا من القرارات، والتى تضمنت تنظيم بطولة أندية الكرة النسائية فى الأول من سبتمبر بتونس ويشارك فيها نادى مسار الفائز ببطولة الدورى المصرى، كما تم تحديد موعد بطولة 17 سنة المؤهلة لبطولة أفريقيا خلال شهر نوفمبر المقبل وكذلك بطولة 20 سنة للكرة النسائية و كذلك بطولة المدارس التى سوف تقام بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتقرر إقامة عدد من ورش العمل التى سوف تعقد بجميع دول اتحاد شمال أفريقيا بهدف تنمية كوادر الاتحادات والأندية العربية.

على صعيد متصل، حرص المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، قبل السفر على حضور معسكر تدريب حكام رخص تقنية الفيديو (VAR) ، المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف السيد ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الـVAR المعتمد من الاتحاد الدولي.

وتحدث أبو ريدة إلى الحكام المشاركين في المعسكر، مشيرا إلى أهمية التدريب المكثف على تقنية الVAR لتجنب الأخطاء، لافتا إلى اهتمام الاتحاد المصري بتوسيع قاعدة الحكام الحاصلين على رخص الـVAR.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تطوير تقنية الVAR في مصر من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات وتدريب الحكام بشكل كافٍ.

وانطلق الاثنين الماضي معسكر المرحلة الثانية للحكام للحصول على رخص الـVAR، بمشاركة 40 حكما " 20 حكما للساحة و20 مساعدا".



