دورة واشنطن: فينوس العائدة في سن الـ 45 تودّع من ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : انتهت مغامرة المخضرمة الأميركية فينوس وليامس التي فاجأت عالم الكرة الصفراء قبل يومين بفوزها بمباراة بعد عودتها في سن الـ 45 عاما إلى الملاعب اثر غياب دام 16 شهرا، في الدور ثمن النهائي لدورة واشنطن لكرة المضرب (500 نقطة) بخسارتها القاسية أمام البولندية ماغدالينا فريخ 2 6 و2 6.

قالت البطلة الأميركية مبتسمة عقب خروجها أمام المصنفة 24 عالميا "للأسف، كنت منهكة اليوم. حاولتُ استعادة بعض الطاقة، لكنني لم أستطع. أربع مباريات في الأسبوع الأول (خاضت مباراتين ضمن منافسات الزوجي) كثيرة جدا".

قبل 48 ساعة، أبهرت الشقيقة الأكبر لسيرينا (43 عاما) الجميع بفوزها على مواطنتها بايتون ستيرنز، المصنفة 35 عالميا، بنتيجة 6 3 و6 4.

باتت ثاني أكبر لاعبة سنا في التاريخ تفوز بمباراة في دورة للاعبات المحترفات بعد أكثر من عشرين عاما من أسطورة أخرى، وهي مارتينا نافراتيلوفا التي حققت هذا الانجاز في سن الـ 47 عاما في عام 2004.

خضعت فينوس لعملية جراحية لإزالة الأورام الليفية الرحمية، وهي أورام حميدة كانت تسبب لها الألم لعقود من الزمن، ولم تخض أي مباراة خلالها 16 شهرا وتحديدا منذ آذار/مارس 2024 في ميامي، وقرابة عامين من دون أن تحقق أي فوز منذ دورة سينسيناتي في آب/أغسطس 2023.

تراجع أداء فينوس بعد 15 دقيقة فقط من اللعب، وخسرت في النهاية سبعة أشواط تواليا لتجد نفسها متأخرة 0 2 في المجموعة الثانية بعدما تقدمت 2 1 في الأولى.

أجبرتها فريخ بفضل ضرباتها الساقطة على الركض إلى الشبكة، وهو ما لم يصب في مصلحتها.

ورغم قلة الجماهير في الملعب، إلا انها تلقت التشجيع والمساندة حتى النقطة الأخيرة، قبل أن تخسر "الملكة في" بعد 73 دقيقة.

قالت فينوس "استمتعت كثيرا، وتمكنت من خوض العديد من المباريات هنا، وهذا أمر إيجابي. لا يسعني إلّا أن أكون أكثر سعادة بأسبوعي الأول. الخبر السار هو أنني لا أزال أسيطر على النقاط. الاهم هو وضع الكرة داخل الملعب، وهو ما لم أفعله اليوم".

وأضافت "أعلم أني أستطيع اللعب بشكل أفضل، وسألعب بشكل أفضل".

بعد أكثر من ثلاثين عاما من خطواتها الاولى في دورات اللاعبات المحترفات عام 1994، لا تنوي اللاعبة الأميركية الحائزة على 7 بطولات كبرى وأربعة ألقاب أولمبية، التوقف عند هذا الحد، حيث من المتوقع أن تشارك في دورة سينسيناتي للألف نقطة مطلع آب/أغسطس المقبل، ثم في منافسات الزوجي المختلط المُعاد تنظيمها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إلى جانب الفارع الطول الأميركي رايلي أوبيلكا (27 عاما و2.11 م).

تقول فينوس التي لم تفز بمباراتين تواليا منذ صيف 2019، عن استعداداتها لهذه المغامرة في سن الـ 45 عاما "لم أفقد لياقتي أبدا. عليك أن تسأل شخصا يستسلم، هذا ليس من اهتماماتي".

وفاجأت الكندية ليلى فرنانديز، وصيفة بطولة الولايات المفتوحة 2021، الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الأولى في الدورة بفوزها عليها 6 3 و1 6 و7 5 لتتأهل إلى ربع النهائي حيث ستلاقي مواطنة الاخيرة تايلور تاونسند.

وكانت تاونسند فازت بسهولة على مواطنتها صوفيا كينين المصنفة السادسة 6 3 و6 0.

وفي دورة الرجال (500 نقطة أيضا)، تأهل الأميركي تايلور فريتس المصنف أول في الدورة بسهولة إلى ربع النهائي بفوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6 3 و6 4.

وحذا مواطنه بن شيلتون الرابع حذوه بفوزه على الكندي غابريال ديالو (15) بنتيجة 6 3 و6 2.

وسيواجه شيلتون مواطنه فرانسيس تيافو السادس في ربع النهائي بعدما تغلب الأخير على الإيطالي فلافيو كوبولي التاسع 6 1 و6 4.