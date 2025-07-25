الامارات | «تايم تو تيرن» يطلب لقب سباق «بات أدري ستيكس» البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع المهر «تايم تو تيرن» لإهداء فريق «غودولفين» العالمي، والمدرب شارلي أبلبي، انتصاراً جديداً بلقب سباق «بات أدري ستيكس» لخيول فئة «القوائم»، الذي يجري، اليوم، على مضمار «آسكوت» البريطاني العريق.

وحققت جياد «غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، الفوز في أربعٍ من النسخ الست الماضية، في السباق الممتد لمسافة سبعة فيرلونغ (1400 متر)، والمخصص لخيول عمر السنتين، ومثّل على الدوام نقطة انطلاق للفائزين لاحقاً بسباقات «الفئة الأولى»، ومنهم نجما «غودولفين» الجوادان «نافال كراون» و«أنشنت وزدم».

«تايم تو تيرن» الذي يسجل في «آسكوت» الظهور الرابع له في عالم السباقات، استهل مسيرته بشغل المركز الثاني في أول مشاركتين، قبل أن يسجل، في أواخر يونيو الماضي، فوزه الأول بسهولة في سباق «وولفرهامبتون»، حين انطلق من البداية وتصدر السباق حتى نهايته، محققاً انتصاراً عريضاً بفارق 10 أطوال عن أقرب منافسيه.

وعلق المدرب شارلي أبلبي على استعدادات «تايم تو تيرن» بقوله في تصريحات صحافية: «أداء رائع في مشاركته الأخيرة، وتطور بشكل جيد مع السباقات، ويتجه لهذا السباق بوضع جيد والظروف تناسبه، ونأمل أن يكون منافساً قوياً».