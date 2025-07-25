الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدات

تنتشر هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كثيفة، تتحدث عن اقتراب أحد أندية دوري المحترفين من التعاقد مع لاعبين أجانب بمبالغ كبيرة، ورغم ذلك ظل النادي صامتاً، ولم يعلق بشكل رسمي على هذه الأخبار، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن السياسة الإعلامية التي يتبعها النادي.