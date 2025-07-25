الامارات | «أبيض السلة» يدشن البطولة العربية بلقاء الكويت اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ26 من البطولة العربية لكرة السلة لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها مملكة البحرين من 25 يوليو الجاري إلى الثاني من أغسطس المقبل، بمشاركة سبعة منتخبات هي: الإمارات والبحرين وقطر، والكويت ومصر والجزائر وتونس.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث تُلعب ثلاث مباريات يومياً، فيما يستهل منتخب الإمارات مشواره اليوم بمواجهة نظيره الكويتي، على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، ثم يلتقي بمنتخبات البحرين والجزائر وتونس وقطر على الترتيب، على أن يختتم مبارياته بمواجهة نظيره المصري.

وكان منتخب الإمارات قد استعد لهذه البطولة التي تقام لأول مرة في البحرين، عبر المشاركة في بطولة وليام جونز الدولية في الصين تايبيه، حيث خاض سبع مباريات قوية ضمن استعداداته.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بقائمة تضم 12 لاعباً، تحت قيادة المدير الفني الدكتور منير بن الحبيب.

وغادرت بعثة «الأبيض»، أول من أمس، متجهة إلى البحرين، وسط قائمة تغيب عنها سبعة أسماء من العناصر الأساسية لأسباب مختلفة، هم حامد عبداللطيف وراشد ناصر ومحمود وسيم وعمر العامري ومحمد أسد وراشد أيمن ومحمد بن خاتم، الذين مثلوا «الأبيض» في التصفيات الآسيوية الأخيرة في فبراير الماضي.

وتسجل القائمة المتجهة إلى البحرين معدل أعمار يبلغ 24 عاماً، وسط ظهور أول لسيف الراشدي وحمد حيدر، إلى جانب لاعبين شبان اكتسبوا خبرات المواجهات القوية في مشاركاتهم الماضية مع «الأبيض»، يتقدمهم عزيز خليفة وعبدالله حسن وحمد عاشور، ومن خلفهم عناصر الخبرة قيس عمر وأحمد عبداللطيف وصانع الألعاب دي ماركو، ولاعب الارتكاز مامادو انداي، وتراوح أعمارهم بين 17 و19 ربيعاً.