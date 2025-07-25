الامارات | بيريرا: متفائل بتقديم موسم ناجح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدافع البرازيلي في صفوف فريق البطائح، رافاييل بيريرا، أنه لن يتردد في تمثيل منتخب الإمارات إذا ما أتيحت الفرصة، مشيراً إلى أنه متفائل بتقديم موسم ناجح مع فريقه.

وقال بيريرا في تصريحات صحافية، نشرها موقع نادي البطائح على منصة «إكس»، على هامش المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق في صربيا، استعداداً للموسم الجديد من دوري المحترفين: «أخوض موسمي السابع هنا في الإمارات، وعلى المستوى المهني، لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني لكل الأندية التي مررت بها طوال هذه الرحلة، وإذا أتيحت لي يوماً الفرصة لتمثيل منتخب الإمارات الوطني، سأعتبر ذلك حلماً يتحقق، وسأواصل العمل بكل جد واجتهاد للوصول إلى هذا الهدف».

وأضاف: «عائلتي تشعر بأنها مرحب بها جداً، وهذا يعكس مدى التقدير والاحترام الموجود».

وعن التحضيرات في المعسكر والطموح للموسم الجديد مع البطائح، قال بيريرا: «نمرّ بفترة إعداد جيدة مع المدرب فرهاد مجيدي، الذي يقود العمل بكل كفاءة، وجميع اللاعبين ملتزمون ويعملون بجد في التدريبات، ونخوض مباريات ودية مهمة ضمن البرنامج التحضيري، وإذا حافظنا على هذا التركيز والجدية، فأنا واثق بأننا سنحقق أهدافنا خلال الموسم».

وتابع: «الطاقة داخل الفريق إيجابية جداً، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا كلاعبين، ومتفائل بأن الموسم الجديد سيكلل بالنجاح، وفريقنا يضم مجموعة قوية من اللاعبين المميزين، ولدي ثقة بأننا قادرون على الذهاب بعيداً هذا الموسم، لكن علينا أولاً التركيز على تحقيق أهدافنا الأساسية كفريق، وبعدها نبدأ نحلم بخطوات أكبر وطموحات أعلى».