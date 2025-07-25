الامارات | كلباء يتعاقد مع اللاعب الإيراني سامداليري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التعاقد مع اللاعب الإيراني، أمير حسين سامداليري، قادماً من نادي ناساجي مازاندران الإيراني، على سبيل الإعارة لموسم واحد، على أن يتم قيده في فئة المقيمين، وذلك لتمثيل «النمور» في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، ويشغل سامداليري مركز قلب الدفاع، ويُعد من الأسماء الواعدة في الكرة الإيرانية.

وفي سياق متصل، أعلن النادي التعاقد مع المدرب الكرواتي، نيناد باتشينا، لتولي قيادة فريق تحت 23 عاماً، استعداداً للمشاركة في دوري الرديف للمحترفين.

وعلى صعيد التحضيرات للموسم الجديد، حقق فريق كلباء فوزاً كبيراً على مضيفه فريق إن كي مورا السلوفيني بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي أُقيمت ضمن المعسكر التدريبي الذي يُقيمه الفريق حالياً في سلوفينيا، استعداداً للنسخة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل أهداف «النمور» في اللقاء كل من سيكو بابو، والفلسطيني أحمد أبوناموس، والإيراني شهريار موغانلو، والبلجيكي سامان قدرس.