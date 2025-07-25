الامارات | أحمد إسماعيل: وديتان للفجيرة أمام الرائد والوحدة السعوديين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن نادي الفجيرة استعداداته للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى، حيث بدأ الفريق تدريباته على الملعب الرئيس للنادي، تمهيداً لانطلاق المعسكر الخارجي المقررة إقامته في تركيا، خلال الفترة من الثالث إلى 24 أغسطس المقبل، تحت إشراف المدرب الفرنسي، كمال تاسيل، وجهازه الفني المعاون.

من جانبه، قال الأمين العام لنادي الفجيرة مشرف الفريق الأول، أحمد إسماعيل، لـ«الإمارات اليوم»، إن المعسكر سيتضمن خوض أربع مباريات ودية، تم الاتفاق رسمياً على إقامة اثنتين منها أمام فريقَي الرائد والوحدة السعوديين، فيما لاتزال المحادثات جارية بشأن تحديد طرفي المباراتين الأخريين.

وأضاف: «ستُقام مباراة ودية أولى محلياً قبل السفر إلى تركيا، إضافة إلى مواجهة تحضيرية أخيرة قبل انطلاق الموسم، بهدف رفع جاهزية الفريق»، وأكد: «نحن نعمل على بناء فريق قوي ينافس على المراكز المتقدمة، وقد ناقشنا في إدارة الفريق جميع السلبيات التي واجهتنا سابقاً، لتفاديها، مع تعزيز الجوانب الإيجابية».

وفي ما يخص مركز حراسة المرمى، قال إسماعيل: «نادي الفجيرة يُعد منجماً حقيقياً لاكتشاف وتطوير حراس المرمى في الدولة، ونحن متفائلون بقدرات حراسنا الثلاثة الذين سيخوضون معنا الموسم المقبل، وهم: صالح ربيع، وسعيد سالم ناصر، وأحمد يعقوب».

وأشار إلى أن النادي أنهى النسبة الكبرى من تعاقداته مع اللاعبين المواطنين والأجانب، مؤكداً أن التحضيرات تسير وفق الخطة الفنية الموضوعة للموسم الجديد.