الامارات | شباب الأهلي يهزم أودينيزي في معسكر النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق شباب الأهلي نتائجه الإيجابية في معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا، وحقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على فريق أودينيزي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ثانية تجاربه الودية ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد، وسجل ثلاثية «فرسان دبي» كل من ماتيوس ليما وجاستون سواريز وسعيد عزت، ليؤكد الفريق جاهزيته المتصاعدة تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا.

وكان شباب الأهلي قد افتتح مبارياته الودية في المعسكر بالفوز على فريق دبليو إس جي واتنز النمساوي بهدف دون رد، سجله اللاعب سبستيان.

ويخوض الفريق معسكره الخارجي، منذ مطلع يوليو الجاري، استعداداً للموسم الجديد.