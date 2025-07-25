الامارات | قرعة «غراند سلام» تُسفر عن نزالات قوية لمنتخب الجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة بطولة أولان باتور (غراند سلام - 2025) للجودو عن مواجهة قوية أولى في الدور التمهيدي، اليوم، للاعب المنتخب الوطني سيميو كونستا في الوزن الخفيف (60 كيلوغراماً)، مع المنغولي نيامسورين مندسايخان.

وأقيمت القرعة، أمس، عبر «تقنية الفيديو» في العاصمة المنغولية، أولان باتور، بحضور عضو اللجنة الأولمبية، أمين خزينة الاتحاد الدولي، الدكتور ناصر التميمي.

ويشارك اللاعبان ناجي يزبيك وكريم عبداللطيف، بعد غد، في منافسات خفيف المتوسط (وزن تحت 73 كيلوغراماً)، وعمر جاد في وزن تحت 81 كيلوغراماً، بينما يختتم سليمان إبراهيم مشاركة المنتخب الوطني، بعد غد، في الوزن الثقيل (تحت 90 كيلوغراماً).