الامارات | الزيمبابوي تشيبفمبو بطل «محاربي الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز البطل الزيمبابوي سيلفستر تشيبفمبو لقب القارات في وزن الريشة، بالنسخة المشتركة (61)، من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بتفوقه أمام الأردني، علي القيسي، بطل النسخة العربية، بقرار الحكام بعد نزال قوي بين البطلين.

وتم تنظيم «نسخة القارات» المشتركة، مساء أول من أمس، على صالة «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي، وحافظ الأذربيجاني أساف شابوروف على سجله الخالي من الهزائم في بقية النزالات، بفوزه على البرازيلي جواو بيدرو، بالضربة القاضية الفنية في وزن الديك، بينما حقق اللبناني عمران شعبان فوزاً سريعاً خلال 46 ثانية أمام البرازيلي ولينغتون ماديرا في وزن الوسط.