شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثابت صاروخ يشرف على تدريبات مودرن سبورت لحين عودة مجدى عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق مودرن سبورت نظاما تدريبيا للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة أثناء سفرة إلى المانيا تعتمد علي رفع الكفاءة البدنية لهم قبل إنطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويشرف محمد ثابت صاروخ المدرب العام على تلك التدريبات وعمل تقرير يومى لها وإرسالها إلى المدير الفني لمعرفة مدى التزام اللاعبين بالتدريبات.

وكان مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت ، قد تلقى دعوة من الاتحاد الالماني لكرة القدم لحضور مؤتمر المدربين الدولي في جامعة لايبزيغ الألمانية لتطوير كرة القدم.

وغادر عبدالعاطي إلى المانيا مساء أمس لحضور هذه الورشة وسيتواجد بها العديد من نجوم العالم .

وعلى رأس المحاضرين يويليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا و يورغن كلينسمان المدير الفني السابق لمنتخب المانيا وكوستا رونجايتش المدير الفني لفريق اودينيزي الإيطالي و روجر شميت المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي.

وتعمل هذه الورشة على تطوير المدربين في جميع أنحاء العالم ولأول مرة يتواجد مدرب مصري في نسختها الحالية.