شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج إعداد خاص لـ"عمرو جمال" فى حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو جمال مهاجم فريق حرس الحدود لبرنامج إعداد خاص تم وضعه عن طريق المدير الفني عبدالحميد بسيونى ضمن الاستعداد لإنطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى عبدالحميد بسيونى من تجهيز عمرو جمال فنيا وبدنيا قبل إنطلاق الموسم الجديد وذلك للاستعانه به في التشكيل الأساسى لفريق حرس الحدود الموسم المقبل وعودة المهاجم الى التألق مرة أخرى.

وقام عمرو جمال بتجديد تعاقده مع الفريق الساحلى لمدة موسمين قادمين قبل الاستعداد للموسم المقبل، وشارك مع حرس الحدود الموسم الماضى فى 15 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين.

ويمتلك عمرو جمال مسيرة حافلة في الملاعب المصرية، بدأت بتألقه في صفوف الأهلي، قبل أن يخوض تجارب مختلفة، أبرزها مع طلائع الجيش وفاركو، إضافة إلى محطته الأخيرة مع حرس الحدود.

على المستوى الدولي، شارك عمرو جمال في 18 مباراة مع منتخب مصر الأول، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين، وكان أحد العناصر التي مثّلت الفراعنة في عدد من الفترات المهمة خلال العقد الأخير.

وتولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية لفريق حرس الحدود الموسم المقبل خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وكان فريق حرس الحدود قد حصد المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل برصيد 24 نقطة الموسم المنتهى.