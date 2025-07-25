شكرا لقرائتكم خبر عن من هو جيرالد كوبر المتواجد في قائمة الإسماعيلى بمعسكر برج العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة الجزائرى ميلود حمدى، فريق سبورتنج اليوم الجمعة، في أول مبارياته الودية في معسكر برج العرب الذى انتقل مساء الأربعاء ولمدة 10 أيام استعدادا للموسم الجديد.

ظهر اسم النيجيري جيرالد كوبر ضمن قائمة فريق الإسماعيلى، التي دخلت معسكر برج العرب في الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

أحمد عادل عبد المنعم، علي الملواني، عبد الله جمال، محمد عبد السميع، عبد الرحمن محروس، حمادة صلاح، محمد وجدي، عمر القط، محمد عمار، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت، محمد بحيري، محمد نصر، حسن منصور، محمد زيدان، عمرو سعيد، عبد الكريم مصطفى، محمد عبد الرازق، نادر فرج، محمد إيهاب، محمود أوتاكا، جيرالد كوبر، خالد النبريصي، عبد الله هشام، مروان حمدي، محمد سمير، محمد خطاري، أنور عبد السلام، عبد الرحمن الدح.

وشهدت قائمة الإسماعيلى ظهور اسم جيرالد كوبر ضمن هذه الأسماء مما أثار دهشة الجميع، خاصة أن الإسماعيلى ممنوع من قيد الصفقات لمدة 3 فترات مقبلة حسب آخر تحديث للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلا أن مسئولي الإسماعيلى أكدوا أنها خطأ من الموقع خاصة أن العقوبة جاء بسبب المالى محمد كونيه والتي قضيته لازالت مستمرة ولم تحسم حتى الآن.

ونستعرض أبرز المعلومات المتاحة عن جيرالد كوبر صفقة الإسماعيلى المنتظرة..

من مواليد 30 أبريل 2002

المركز: خط وسط مدافع

مشواره: بدأ في نادى إيفيانى أوباه النيجيري، ثم انتقل إلى أف سى هارتلاند ومنه إلى نجوم صن شاين ستارز النيجيرى، ثم الانتقال إلى إنيمبا النيجيري، ثم الاحتراف في نادي لينكولن ريد أمبس في جبل طارق.

القيمة التسويقية: 50 ألف يورو

الطول: 180 سم

آخر انتقال: لينكولن ريد أمبس في جبل طارق

حالته التعاقدية: لاعب حر منذ يناير 2025

واتفق مسئولو الإسماعيلى على خوض 3 وديات خلال معسكر الإسكندرية، حيث يلعب اليوم مع سبورتنج، وزد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

وخاض الدراويش حتى الآن 3 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف.