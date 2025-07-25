شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقترب من فسخ التعاقد مع الإيفوراى عبد العزيز كوليبالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولي نادى غزل المحلة من فسخ التعاقد مع الإيفوراى عبد العزيز كوليبالي خلال الفترة الحالية، لعدم اقتناع الجهاز الفني بقيادة علاء عبدالعال بإمكانيات اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكان غزل المحلة تعاقد مع الإيفوراى عبد العزيز كوليبالي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم الماضي، حيث لم يشارك مع الفريق سوى في مباراتين فقط على مدار الموسم .

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.

ومن جانب أخر يترقب مسئولو نادى غزل المحلة الحصول على نسبة 20% من عائد بيع مصطفى العش مدافع الفريق إلى الأهلي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان عقد بيع مصطفى العش من المحلة إلى زد ينص على حصول الأول على نسبة إعادة بيع مقدرة بـ20% من قيمة الصفقة.