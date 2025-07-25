شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يختتم معسكره بودية أمام كهرباء الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لخوض مواجهة ودية أمام فريق كهرباء الإسماعيلية يوم الأحد المقبل الموافق 27 يوليو الجاري، وذلك في ختام معسكره التدريبي المُقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية، ضمن برنامج التحضير للموسم الكروي الجديد 2025/2026.

ويسعى الجهاز الفني للفريق البترولي، بقيادة حمزة الجمل، إلى الاستفادة القصوى من معسكر الإسماعيلية من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وتجربة عدد من الجوانب الفنية والخططية، إلى جانب منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الشباب والصفقات الجديدة، قبل بدء المرحلة النهائية من الإعداد.

وتأتي مواجهة كهرباء الإسماعيلية بمثابة اختبار أخير للاعبين في هذا المعسكر، حيث يحرص حمزة الجمل على متابعة مدى استيعاب اللاعبين لفكره الفني وتطبيق التعليمات التي تم التركيز عليها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يمنح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة قصيرة عقب العودة إلى القاهرة مباشرة بعد انتهاء المعسكر، من أجل التقاط الأنفاس على أن يعود الفريق بعدها لاستئناف تدريباته في إطار المرحلة الأخيرة من التحضيرات، والتي ستشهد عدة مباريات ودية جديدة ومراجعة دقيقة لكل التفاصيل الفنية قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

ويأمل نادي إنبي في الظهور بشكل مميز خلال الموسم الجديد، بعد تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة، والاعتماد على جهاز فني بقيادة حمزة الجمل، والذي يضع نصب عينيه إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية في جدول الدوري وتحقيق نتائج إيجابية.