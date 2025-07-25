شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالى أوسيو بوديان يوقع لـ إنبي لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

وقع المهاجم السنغالي أوسيو بوديان على عقود انتقاله إلى إنبى لمدة 3 مواسم، في إطار خطة النادي البترولى لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية قوية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويأتي التعاقد مع بوديان لتدعيم الخط الأمامي للفريق البترولي، بعد دراسة دقيقة من لجنة التعاقدات بالنادي، التي تابعت اللاعب خلال مشاركته مع فريقه في الدوري الموريتاني،ولفت اللاعب الأنظار بقدراته البدنية والفنية، ما دفع إنبي إلى التحرك سريعًا من أجل الحصول على خدماته.

أوسيو بوديان، من مواليد عام 2000، يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، ويمتاز بالسرعة والقوة في الالتحامات، إلى جانب قدرته على التسجيل وصناعة الفرص وتألق بشكل لافت في الدوري الموريتاني، مما جعله محل اهتمام أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة، إلا أن إنبي نجح في حسم الصفقة لصالحه بعد مفاوضات ناجحة.

ويُعد بوديان الصفقة السابعة للفريق البترولى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل لتدعيم الصفوف بلاعبين يمكنهم صناعة الفارق، خاصة بعد رحيل بعض العناصر المؤثرة عن الفريق، وعلى رأسهم أحمد أمين "أوفا".

ونجح إنبي في التعاقد مع ستة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم: سيد سعيد من العبور، الثنائي حازم محمد ومحمد سعيد جولدي من النجوم، مهندي بكري من مصر المقاصة، وأحمد كفتة من كهرباء الإسماعيلية والمغربي يوسف أوبابا.